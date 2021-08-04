В Самарской области выполнили план вакцинации на 55 процентов

Темпы вакцинации в регионе опережающие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сегодняшний день, 4 августа, 914 тысяч комплектов вакцины поступило, однократно привито 833 тысячи людей, завершили вакцинацию 644 тысячи — это составляет 55 процентов плана. Об этом сообщил губернатор Самарской области в эфире радио «Эхо Москвы».

— Министр здравоохранения РФ оценил темпы вакцинации в Самарской области как опережающие по сравнению в среднем с показателями по стране. Тем не менее, нас темпы не устраивают. Запланировано привить 1 миллион 523 тысячи человек, что обеспечит иммунитет на территории региона, — рассказал Дмитрий Азаров.

Всего работает 170 пунктов вакцинации, в том числе и круглосуточные. Поток очереди загружен в ночное время, в связи с этим пункты вакцинации будут увеличиваться.

На данный момент, по словам губернатора, регион вакциной обеспечен. Так как вакцина транспортируется при низких температурах, есть определенное число возможных передач из одного медицинского учреждения в другое, и может возникать задержка в доставке вакцины.