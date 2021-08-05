В Самарской области установлены новые температурные рекорды

В Самарской области жара спадет до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 4 августа, были установлены новые температурные рекорды. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В Клявлино достигнута температура в +36,2 градуса по Цельсию, что на 1,4 градуса больше, чем предыдущий максимум, показанный в 2010 году. Тогда же в Кинель-Черкассах было +37,4, где этим летом оказалось еще жарче: 38,6 градусов тепла.

В поселке Авангард в среду было +39,6 градусов, что на 1,1 градуса больше, чем 11 лет назад во время предыдущего максимума.

До конца недели в Самарской области жара спадет, будет +25, +30 градусов тепла.