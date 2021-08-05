Сызранец, ударившей мужчину бильярдным кием, заплатил моральный ущерб в 82 тысячи рублей

Сызранец, ударивший мужчину кием во время пьяной драки, заплатил моральную компенсацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани судебные приставы помогли взыскать моральный ущерб с местного жителя, который ударил мужчину частью бильярдного кия. Об этом этом сообщили в УФССП по Самарской области.

Во время пьяной драке в кафе мужчина открутил от бильярдного кия его нижнюю часть - турняк, и ударил им своего оппонента в колено. Тот в результате получил перелом надколенника.

Виновному назначили наказание в виде реального срока лишения свободы, а также постановили выплатить компенсацию морального вреда в 82 тысячи рублей.

Платить мужчина не торопился. Приставы направили постановление об удержании 50% с его доходов, после чего тот заплатил пострадавшему всю сумму.