«Я лучше умру, чем буду делать уроки»: в Тольятти едва не погиб семиклассник

Ребенок получил серьезные травмы, но выжил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ринату (имя ребенка изменено) из Тольятти 13 лет, он учится в 7 классе, живет с мамой и отчимом.

Вечером 4 августа Ринат упал из окна многоэтажного дома в Центральном районе Тольятти.

- Удивительно, но он выжил, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники среди медиков. – Да, у него травмы головы, переломы и ушибы, но главное – мальчик будет жить.

Пока врачи заботятся о том, чтобы вновь поставить Рината на ноги, правоохранительные органы разбираются, что же произошло. По предварительным данным, ребенок упал сам. У него дома обнаружена записка «Я лучше умру, чем буду делать уроки».

Родители в шоке – да, конфликты насчет учебы бывали, но ничто не предвещало беды. Силовики собрали проверочные материалы, с семьей в ближайшее время начнут работать специалисты, в том числе – психологи, которые помогут наладить отношения между мальчиком и взрослыми.