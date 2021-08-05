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Происшествия5 августа 2021 11:10

«Я лучше умру, чем буду делать уроки»: в Тольятти едва не погиб семиклассник

В причинах трагедии разбираются правоохранительные органы
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Ребенок получил серьезные травмы, но выжил

Ребенок получил серьезные травмы, но выжил

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ринату (имя ребенка изменено) из Тольятти 13 лет, он учится в 7 классе, живет с мамой и отчимом.

Вечером 4 августа Ринат упал из окна многоэтажного дома в Центральном районе Тольятти.

- Удивительно, но он выжил, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники среди медиков. – Да, у него травмы головы, переломы и ушибы, но главное – мальчик будет жить.

Пока врачи заботятся о том, чтобы вновь поставить Рината на ноги, правоохранительные органы разбираются, что же произошло. По предварительным данным, ребенок упал сам. У него дома обнаружена записка «Я лучше умру, чем буду делать уроки».

Родители в шоке – да, конфликты насчет учебы бывали, но ничто не предвещало беды. Силовики собрали проверочные материалы, с семьей в ближайшее время начнут работать специалисты, в том числе – психологи, которые помогут наладить отношения между мальчиком и взрослыми.