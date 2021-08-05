В Тольятти легковушка не уступила дорогу и столкнулась с мопедом

Мужчина, не уступивший дорогу, стал виновником аварии впервые Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 4 августа, в 16:40 в Тольятти водитель «Toyota Corolla» при выезде с второстепенной дороги на главную дорогу, не уступил проезд мопеду, в результате чего транспортные средства столкнулись.

— ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке Поволжского шоссе и улицы Громовой, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадал 33-летний водитель мопеда, ему назначили амбулаторное лечение. 53-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, за 25 лет ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Всего в Самарской области произошло семь ДТП, в которых пострадало девять. Все участники аварий были в трезвом состоянии.