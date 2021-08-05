В Самаре оставили под стражей девушку, которая скинула дочь с шестого этажа

Расследование преступления продолжается Фото: СОЦСЕТИ

В Октябрьском районном суде 4 августа решался вопрос о продлении меры пресечения для 23-летней Анны Р. Напомним, что ее арестовали в начале июня 2021 года за убийство своей трехлетней дочки. Пьяная мать решила проучить ребенка, свесила его с окна шестого этажа и не смогла удержать в руках.

- Суд принял решения о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО обвиняемая пробудет еще 2 месяца, - сообщили "КП-Самара" в СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 8 июня рано утром на 3-м проезде, 50б. Известно, что Анна снимала квартиру в этом доме. Она приехала из Ульяновской области и занималась в Самаре оказанием интим услуг за деньги.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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