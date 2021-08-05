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Происшествия5 августа 2021 11:56

В Сызрани грузовик на скорости столкнулся с легковушкой, а она влетела в еще одну машину

Пострадали два несовершеннолетних ребенка
Ирина СИНЕГУБОВА
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Всех пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает

Всех пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 4 августа, в 16:55 в Сызрани грузовой автомобиль «Hyundai 475080» столкнулся с «Kia Rio», которая после удара влетела в «Lada Kalina», остановившуюся перед пешеходным переходом.

— По предварительным данным, 26-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Декабристов со стороны ул. Магистральная в сторону ул. Ульяновская, превысил необходимую скорость и не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем «Kia Rio» находилась 36-летняя женщина, она двигалась в попутном направлении прямо. После удара грузовика, ее автомобиль отлетел в впереди стоящую машину 52-летнего мужчины, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Kia Rio»: мужчина и два несовершеннолетних мальчика, находившихся в детских удерживающих креслах. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.