В Сызрани грузовик на скорости столкнулся с легковушкой, а она влетела в еще одну машину

Всех пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 4 августа, в 16:55 в Сызрани грузовой автомобиль «Hyundai 475080» столкнулся с «Kia Rio», которая после удара влетела в «Lada Kalina», остановившуюся перед пешеходным переходом.

— По предварительным данным, 26-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Декабристов со стороны ул. Магистральная в сторону ул. Ульяновская, превысил необходимую скорость и не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем «Kia Rio» находилась 36-летняя женщина, она двигалась в попутном направлении прямо. После удара грузовика, ее автомобиль отлетел в впереди стоящую машину 52-летнего мужчины, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Kia Rio»: мужчина и два несовершеннолетних мальчика, находившихся в детских удерживающих креслах. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.