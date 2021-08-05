В Самарской области продолжают добиваться снижения цен на овощи

Цены на овощи постепенно падают Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На заседании "Единой России" 4 августа обсудили работу по снижению цен на сезонные овощи или так называемый "борщевой набор". Как заявил зампред госдумы Алексей Гордеев, на рынках и сельскохозяйственных ярмарках во многих регионах эти продукты действительно стали дешевле.

В Самарской области сейчас работают 122 постоянно действующие ярмарки. На них доступны более 8 тысяч торговых мест. Мониторинг цен в районах проводился последние несколько недель. Рабочая группа провела 64 рейда.

- Мы хотели не только добиться уменьшения цен на овощи, но и понять тенденцию роста на них, чтобы избежать проблемы в дальнейшем, - рассказывает руководитель штаба общественной поддержки партии Региона Воробьева.

По мнению Регины, увеличение цен на овощи были искусственно созданы крупными торговыми компаниями. Не очень хорошие погодные условия в прошлом году сказались на качестве урожая, и бизнесмены этим воспользовались.

- Запасы в этом году исчерпались быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому в мае-июне произошел резкий скачек цен по товарам "борщевого набора", - считает Воробьева.

По мнению активистов "ЕР", сейчас необходимо сократить путь сельскохозяйственных продуктов от "грядки" до "покупателя" самая действенная мера для этого - создание ярмарок.