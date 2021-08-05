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Происшествия5 августа 2021 12:21

В Самаре неизвестный сорвал с пенсионерки цепочку с крестиком

Похищенное самарец продал первому встречному
Ирина СИНЕГУБОВА
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Сейчас похититель находится под домашнем арестом

Сейчас похититель находится под домашнем арестом

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержали 33-летнего мужчину, который сорвал с 69-летней женщины золотую цепочку с крестиком и скрылся.

— Пенсионерка шла домой, когда возле здания, расположенного на улице Авроры, к ней неожиданно подбежал незнакомец, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские изучили записи камер наружного видеонаблюдения, разработали пути отхода вора и проверили ранее судимых за похожие преступления жителей района.

Преступником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний самарец. Мужчина признал вину. В тот день он находился в торговой точке в Железнодорожном районе, увидев золотую цепочку на пенсионерке, решил обокрасть. Похищенное мужчина продал случайному прохожему.

На данный момент возбуждено уголовное дело, а похититель находится под домашним арестом. Ему грозят обязательные работы до 480 часов, исправительные до двух лет, ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы до четырех лет.