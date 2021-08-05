В Самарской области будут повышать туристическую привлекательность знаковых мест

Туристическую привлекательность региона будут повышать

В Самарской области обсудили, как нужно развивать туристический потенциал региона. К беседе с губернатором Дмитрием Азаровым присоединились блогеры, архитекторы, краеведы, уфологи, представители научного сообщества. Вопрос своевременный: интерес к внутреннему туризму растет, но все ли объекты сегодня в достаточной степени обустроены? Достаточно ли информации о них? Губернатор отметил - работы еще много, но она крайне важная.

- Это очень важная для меня, как для коренного самарца, тема. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления. Но не менее важен и другой аспект – всё это работает и на сохранение исторической памяти, на просвещение жителей Самарской области, у которых сегодня есть явный интерес к истории родного края. Это самое главное и самое ценное, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодня стоит задача - повышать привлекательность знаковых мест губернии, рассказывая их уникальную историю, мифы и легенды. Губернатор заметил, что во многих регионах и других странах за счет мифов и легенд формируется большой туристический поток. А в Самарской области пока не обо всех интересных зданиях, объектах могут и готовы рассказывать. Уже сейчас внутренний туризм в регион развивается колоссально, но есть огромный потенциал, который еще не реализован. И в первую очередь внимание нужно обратить на села.

Решения в обсуждении прозвучали на самом деле интересные. Речь шла о том, чтобы обустроить гору Светелка, восстановить там историческую башенку, обыграть название. А в селе Уссолье неподалеку необходимо найти возможности для восстановления исторической усадьбы Орловых-Давыдовых. Интересное развитие может получить и село Переволоки, которые станут въездными воротами губернии. Также на совещании прозвучала идея о том, чтобы у каждого волжского села появилась табличка с названием, которую будет видно с воды.