В селе Усолье предложили открыть филиал Эдинбургского университета

От усадьбы пока остались развалины и макет

В селе Усолье Самарской области предложили открыть филиад Эдинбургского университета, чтобы восстановить усадьбу Орловых-Давыдовых. С такой инициативой на совещании по развитию туристической привлекательности сел Самарской области выступил директор киностудии "Самарафильм", краевед Олег Ракшин.

- Владимир Петрович Орлов-Давыдов детство провел в Шотландии, дружил с Вальтером Скоттом, учился в Эдинбургском университете. И в 1840 году он получил звание профессора. И есть мнение, что он построил башню на Светёлке в честь своей альма-матер. Можно этот проект сделать международным и в бывшем имении открыть филиал Эдинбургского университета, - рассказал он.

Сейчас усадьба Орловых-Давыдовых в Усолье находится в плачевном состоянии. Однако, если говорить о развитии туристического потенциала местности, она может стать одной из ключевых точек маршрута по Шигонскому району и селу Усолье, где также есть музей дореволюционной школы и гора Светелка, где находилась построенная графом беседка, из которой открывался волшебный вид.

- Нужно создать некое туристическое кольцо вокруг Светёлки и села Усолье. В связи с этим в дальней перспективе имеет смысл поставить вопрос о восстановлении усадьбы Орловых-Давыдовых. Мне понравилась идея, что здесь будет хозяйственная деятельность. Это может быть аграрный туризм, конные прогулки, - поделился своим мнением доктор исторических наук Петр Кабытов.