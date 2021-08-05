В Самарской области сразу в нескольких школах проведут капитальный ремонт

Школы Самарской области не останутся без ремонта Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым заявил, что в следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, у которых есть проектно-сметная документация. Партия совместно с министерством приняли решение создать центр по контролю за программой капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества.

В Самарской области работа в этом направлении тоже ведется. Так, в июле к главе региона и секретарю регионального отделения "ЕР" Дмитрию Азарову обращались члены родительского комитета школы № 3 из Октябрьска. Плановый ремонт школы рассчитан до 2023 года, там уже заменена кровля, а в этом году планируют обновить систему отопления.

Кроме того, в здании с 1957 года не меняли окна. Родители переживают, что при смене системы отопления из них будет сильно дуть. Губернатор предложил уже сейчас обследовать все классы и начать точечную замену окон в самых проблемных кабинетах. Объект включен в федеральную программу по капитальному ремонту школ.

В приоритетном порядке в программу капремонта включены и две школы из Самары - №№ 116 и 30. На необходимость ремонта в них обратили внимание представители родительской общественности и единороссы.