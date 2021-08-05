Игрок "Крыльев Советов" Роман Ежов рассказал болельщикам, что у него в телефоне

Роман Ежов рассказал, что у него есть в телефоне

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Роман Ежов рассказал болельщикам, что у него в телефоне, отвечая на вопросы в традиционной рубрике "На связи" клубного телевидения.

Он рассказал, что последний раз звонил своей девушке, а в переписках чаще всего использует смеющийся смайлик со слёзками и поцелуйчик.

Чаще всего Роман заходит на сайт Marvel и недавно ходил посмотреть "Черную вдову". Среди любимых фильмов он назвал "Мстители" и "Люди в черном".

Что касается музыки, то в телефоне у него есть Егор Крид, группа "Непара" и песня Андрея Губина "Девушки как звезды".

На YouTube он чаще всего смотрит футбольные обзоры, стримы Dota и обзоры фильмов.

В предстоящие выходные, 7 августа, "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Арсеналом". Пока самарцы в новом сезоне РПЛ очков не набирали и после двух туров находятся на 14-м месте в турнирной таблице.