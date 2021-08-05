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Общество5 августа 2021 14:27

В Самаре объявили торги на консервацию «Дома с Атлантами»

В этом году это уже третья попытка найти подрядчика
Ирина СИНЕГУБОВА
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Первые две попытки найти подрядчика оказались неудачными ФОТО: Ирина Воинова

Первые две попытки найти подрядчика оказались неудачными ФОТО: Ирина Воинова

Министерство культуры Самарской области ищет подрядчика для консервации и защиты от вандалов особняка Шихобаловых (или «Дома с Атлантами»).

— Один лот на противовандальные мероприятия стоимостью около 1 миллиона 279 тысячи рублей, другой на консервационные мероприятия стоимостью 4 миллиона 527 тысячи рублей, — указано на сайте госзакупок.

Подача заявок на участие в электронном аукционе закрывается 12 августа. Ранее торги объявляли в апреле и мае нынешнего года на 5,8 миллионов рублей.

«Дом с Атлантами», расположенный на улице Венцека, 55, является объектом культурного наследия, построенным в 1890-е годы по проекту Щербачева А.А.