В Самаре объявили торги на консервацию «Дома с Атлантами»

Первые две попытки найти подрядчика оказались неудачными ФОТО: Ирина Воинова

Министерство культуры Самарской области ищет подрядчика для консервации и защиты от вандалов особняка Шихобаловых (или «Дома с Атлантами»).

— Один лот на противовандальные мероприятия стоимостью около 1 миллиона 279 тысячи рублей, другой на консервационные мероприятия стоимостью 4 миллиона 527 тысячи рублей, — указано на сайте госзакупок.

Подача заявок на участие в электронном аукционе закрывается 12 августа. Ранее торги объявляли в апреле и мае нынешнего года на 5,8 миллионов рублей.

«Дом с Атлантами», расположенный на улице Венцека, 55, является объектом культурного наследия, построенным в 1890-е годы по проекту Щербачева А.А.