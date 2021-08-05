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Здоровье5 августа 2021 14:46

В Самаре плюс 190: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Среди заболевших умерла 28-летняя девушка
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Среди заразившихся в Самарской области умерла 28-летняя девушка

Среди заразившихся в Самарской области умерла 28-летняя девушка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 461 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

В четверг, 5 августа, больше всего новых заразившихся в Самаре (190), Тольятти (63) и Новокуйбышевске (22).

В регионе 16 новых смертельных случаев. Среди заразившихся умерли 11 женщин. Самой молодой из них было 28 лет, по данным оперштаба, у нее были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Также умерли пятеро мужчин в возрасте от 48-ми до 79-ти лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 78 628 человек, из которых выздоровели 71 874, умерли - 2 715.