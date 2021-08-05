Среди заразившихся в Самарской области умерла 28-летняя девушка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 461 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

В четверг, 5 августа, больше всего новых заразившихся в Самаре (190), Тольятти (63) и Новокуйбышевске (22).

В регионе 16 новых смертельных случаев. Среди заразившихся умерли 11 женщин. Самой молодой из них было 28 лет, по данным оперштаба, у нее были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Также умерли пятеро мужчин в возрасте от 48-ми до 79-ти лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 78 628 человек, из которых выздоровели 71 874, умерли - 2 715.