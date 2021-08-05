Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 15:03

В Самарской области расширили список закрытых для посещения лесов

В новом приказе появилось 5 новых территорий
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре расширили запрет на посещение лесов

В Самаре расширили запрет на посещение лесов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области расширило список лесных хозяйств, посещение которых запрещено.

Напомним, соответствующий приказ появился 30 июля и ограничивает посещение лесов с 31 июля по 13 августа.

Помимо Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского и Похвистневского лесничеств, с 5 августа запрещено посещение Безенчукского, Кошкинского, Клявлинского, Ново-Буяновского и Шенталинского лесничеств.

Запрет ввели в связи с установившейся жаркой погодой в регионе и высокой пожарной опасностью в лесах области.