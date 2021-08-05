В Самарской области проверили, как благоустраивают поселок Рощинский

Благоустройство идет полным ходом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

4 августа руководитель фракции «Единая Россия» в самарской губернской думе Александр Живайкин проверил, как идет благоустройство поселка Рощинский. Сейчас там уже готовятся к зиме и меняют водовод.

Подрядчик использует технологию бурения. Этот метод позволяет избежать большого объема земляных работы. Проезжая часть, тротуары и газоны при таком подходе не портятся.

Как рассказали жители Рощинского, перемены в поселке уже заметны. Раиса Александровна, переехавшая сюда с мужем-военнослужащим из Германии, заявила, что если раньше их новое место жительства выглядело уныло, то теперь они напоминают уютный немецкий городок.

— Развитию инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов региона сейчас уделяется большое внимание. Губернатор Дмитрий Азаров держит эти вопросы на личном контроле. Благодаря его работе, в регион приходят серьезные федеральные средства, — отметил Живайкин.

По словам депутата, задача его и коллег — контроль за ходом работ по благоустройству. Он уверен, что совместные усилия дадут плоды, а Самарская область станет краше.