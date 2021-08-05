Норматив накопления отходов для парков в Самарской области снизили в 350 раз

В Самарской области изменились нормативы накопления ТКО для юридических лиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области изменились нормативы накопления ТКО для юридических лиц. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального департамента ценового и тарифного регулирования.

Как сказано в документе, норматив для парков отдыха составляет 0,01 куб. м/год с 1 квадратного метра площади, в то время как ранее было 3,50 куб. м/год.

Норматив для продовольственных рынков теперь составляет 0,28 куб. м/год, для промтоварных - 0,05 с 1 квадратного метра площади. Ранее для обеих категорий рынков было 1,01 куб. м/год.

Для садоводческих кооперативов установлен норматив 1,65 куб. м/год из расчета на одного участника кооператива.

На церкви, храмы и другие учреждения культа установлен норматив 0,11 куб. м/год на 1 квадратный метр общей площади.

Для зоопарка и ботанического сада установлен норматив 0,18 куб. м/год на на 1 квадратный метр общей площади.