Тольяттинский инфекционист призывает коллег рассказывать людям о вакцине от Covid-19

Встречи с населением - важный шаг в борьбе с коронавирусом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В народной программе, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы, будет раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов. Инициатива выработана в рамках проекта "Консилиум с Денисом Проценко" и в ходе стратегической сессии, посвященной здравоохранению.

Среди актуальный предложений - усиления разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что нужна государственная поддержка этого направления.

- Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи, - сказал он.

По мнению специалиста, к этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков. Они могли бы передавать информацию в трудовых коллективах предприятий и работая в колл-центрах и тем самым снять часть нагрузки с информационных служб медучреждений.

Коллеги согласились с Проценко. Так, заместитель главрача тольяттинской больницы № 5 по инфекциям Николай Каравашкин уже более полугода проводит подобные встречи в рабочих коллективах, спортивных и родительских сообществах, во дворах и детских садах.

- У людей должно быть четкое понимание ситуации и достоверная информация от квалифицированных врачей. В период вакцинации эта разъяснительная работа особенно важна, - уверен доктор.