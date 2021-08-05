Житель Тольятти продал чужой гараж через интернет

Житель Тольятти продал чужой гараж за 90 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении Тольяттинца, который хотел продать чужой гараж. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, житель Тольятти взял в краткосрочную аренду гараж, расположенный на улице Матросова. После этого он выложил объявление о продаже данного гаража на «Авито» за 90 тысяч рублей. Покупатель нашёлся, и сделка состоялась.

После того как хитроумный план вскрылся, в отношении преступника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.