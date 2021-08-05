Физику и химию предложили изучать в начальной школе

Елена Шмелева предложила изучать физику и химию в начальной школе

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ и руководителя Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева во время визита в Самарскую область предложила включить физику и химию в программу начальной школы.

- У родителей есть четкое понимание, что те лаборатории, которые увлекают детей еще в детских садах, они обязательно должны быть интегрированы в школьные программы, как минимум, до пятого класса. Так легче всем: и детям, и школам, и семьям, - сказал Шмелева.

Сейчас физику изучают с 7 класса, химию – с восьмого. При этом гуманитарные предметы осваивают уже с 1 класса. Вместе с тем, уже в детсадах дети получают некоторые знания по естественным наукам. Родители обеспокоены, что изучения предметов продолжится лишь в 7 классе.

Как отметила Шмелева, инициативу можно опробовать через программу дополнительного образования.