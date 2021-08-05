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Общество5 августа 2021 17:25

В Самаре требуют снести стоянку на улице Гастелло

Иск подан в арбитражный суд Самарской области
Светлана СЕМУШКИНА
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Старт судебного процесса назначен на сентябрь

Старт судебного процесса назначен на сентябрь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В судебное производство принят иск с требованием о сносе автостоянки на улице Гастелло, 43а от самарского филиала "Т Плюс" к мэрии Самары и администрации Октябрьского района.

Стоянка находится рядом с ЖК «Москва», и согласно кадастровой карте здесь же расположено сооружение теплосетевого комплекса "Самарские тепловые сети" – тепломагистраль №1 от СТЭЦ. На таких участках запрещено строительство, так как это может привести к износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима, а также затруднит доступ к трубам в случае коммунальной аварии.

Чиновникам выдвинуто требование снести забор, произвести демонтаж покрытия и восстановить земельный участок в течение месяца с момента принятия решения судом. Первое заседание по делу назначено на начало сентября.