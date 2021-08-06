Движение вверх: КуйбышевАзот в первом полугодии увеличил продажи

Строительство новой установки на производстве аммиачной селитры позволит сократить выбросы в атмосферу. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

По сравнению с показателями годичной давности тольяттинский химгигант нарастил объемы выработки аммиака, сульфата аммония, капролактама, полиамида-6, полиамидной нити и кордной пропитанной ткани. В результате объем реализации товарной продукции за шесть месяцев 2021 года составил 35,9 млрд. руб., что на что на 51 % больше показателей соответствующего периода прошлого года.

На предприятии продолжается реализация инвестиционных проектов, дающих задел на будущее. В партнерстве с итальянским концерном Maire Tecnimont Group идет работа по возведению нового агрегата карбамида, где предусматривается применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство. Экологическим проектам уделяется всестороннее внимание: предприятие продолжает строительство второй очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. На производстве аммиачной селитры реализуется проект, направленный на снижение выбросов, - строительство новой установки гранулирования и выпарки.

Верность курса производственной политики КуйбышевАзота в очередной раз подтвердил аудит, который прошел на предприятии в апреле. Эксперты убедились, что интегрированная система менеджмента соответствует требованиям международных стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018. Отметила это и общественность Самарской области: в июне «КуйбышевАзот» признан одним из победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2020» в номинации «Промышленный гигант».