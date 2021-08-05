В Самарской области хотят сделать названия сел заметными с Волги

Виды с Волги должны украсить названия прибрежных сел

В Самарской области названия сел могут написать на специальных стелах, так, чтобы их было видно с Волги. Такой вариант обсудили на совещании по развитию туристической привлекательности региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Все началось с предложения самарского блогера Надежды Космировой установить в селе Усолье табличку арт-объект с названием местности.

- Когда идёшь по рекам, ни одного названия сёл нигде нет. Мне кажется, стоит об этом подумать. Это должно быть красиво, экологично, по месту. Возможно, это было бы нашей «фишкой», - одобрил идею губернатор Дмитрий Азаров.

Теперь он поручил главам сел и департаменту туризма обдумать эту идею и представить свои предложения. Кроме этого, предстоит продумать и локальную гастрономию, которая может стать продуктовым брендом. Это могут быть раки, пиво, уха, расстегаи. Этот вопрос еще будут обсуждать с экспертами.

Кстати, первая табличка может появиться в Ширяево - здесь хотят сделать название арт-объектом, видимым с Волги. И сделать так, чтобы в темноте буквы светились.