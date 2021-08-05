Родители могут оформить налоговый вычет за детей, занимающихся в спортсекциях

Родители смогут получить выплаты за детей, которые ходят в спортсекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители, у которых дети занимаются в спортивных школах, могут оформить налоговый вычет. Об этом рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева, которая сейчас находится в Самарской области.

Порядок получения выплаты такой же, как и по другим вычетам. Ожидается, что возможность получить вычет будет стимулировать на занятия спортом.

- Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей, - сказал Шмелева.

В ОНФ будут следить, чтобы в регионах своевременно включили спортивные секции в нормативную базу.