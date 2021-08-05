В Самаре привели в порядок 45 процентов теплотрасс

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Как сообщает Администрация Самары, готовность объектов по перекладкам теплотрасс достигла 45 процентов. 5 августа профильное ведомство совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций проверило состояние более 30 объектов теплоснабжения.

Основной акцент сделан на на проверке хода работ на объектах, которые находятся рядом с учреждениями социальной сферы – например, детскими садами и школами.

- Если говорить о социальных учреждениях, то срок проведения работ действительно очень короткий. С первого сентября начнется учебный год, и родители с детьми должны иметь возможность беспрепятственного доступа к школам или детским садам, поэтому на таких объектах «уложиться в срок» - одна из самых главных наших задач, - комментирует технический директор Предприятия тепловых сетей Александр Климашин.

В текущем году подготовка к отопительному сезону в Самаре должна завершиться раньше обычного. Прежде всего, это касается больниц с круглосуточным пребыванием, детских домов, интернатов, детских садов, школ. Уже после 10 сентября при первой же необходимости (с учетом погодных условий) планируется начать подачу теплоресурса.