В Самаре завершается благоустройство Сквера памяти борцам революции

ФОТО: samadm.ru

Ремонт территории бывшей Фабрики-кухни стартовал в конце апреля этого года. На данный момент уже выполнены основные работы – проложены подземные коммуникации, установлены система автополива и опоры освещения, завезены арт-объекты, завершается укладка покрытия и высадка зеленых насаждений.

Благоустраиваемая территория поделена на две части: сквер Памяти борцам революции и Сад Баланса. Обелиск борцам революции остался неизменным, но территория рядом преобразилась: на газонах высажены цветы и кустарники, установлено новое освещение, уложены тротуарные плиты, появилась 50-метровая лестница, которую можно использовать как зону отдыха.

Сад Баланса – это новая территория, которая сочетает природное и духовное начало. Естественной оградой сада служат различные кустарники: ежевика, бузина, татарники, а в самом Саде Баланса установлены артефакты – кирпичная кладка с завода имени Масленникова и буквы ЗИМ.

Прогуляться по обновленной территории горожане смогут уже 1 сентября.