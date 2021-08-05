В Чапаевске строят крупный логистический центр Ozon

В Самарской области появится логистический хаб Ozon

В Самарской области строят логистический хаб для маркетплейса Ozon. Он появится в Чапаевске и станет одним из крупнейших в России. До этого руководство компании рассматривало сразу несколько регионов для размещения фабрики по производству онлайн-заказов, но в ходе системной работы с правительством региона во главе с Дмитрием Азаровым решение было принято в пользу Самарской области. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ. В итоге в Чапаевске появится логистический центр площадью 135 тыс. кв.м.

- . Компания очень скрупулезно, выверено отбирала регион своего присутствия. И я очень рад, что мы, создав условия для успешной реализации проекта, ведем строительство логистического центра, который будет играть огромную роль в экономике не только города Чапаевска, но и всего региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Компания инвестирует в проект более 4 млрд рублей. После запуска центра в полную мощность, здесь появится шесть тысяч новых рабочих мест. Создание нового центра позволит не только ускорить доставку товаров для жителей региона, но и расширит возможности для продавцов из региона.

Стоит отметить, что Самарская область стабильно наращивает логистическую инфраструктуру. Интерес растет и со стороны потенциальных инвесторов - особенно к территории индустриальных парков и особых экономических зон, где действуют выгодные преференции и оказывают помощь и сопровождение в реализации бизнес-идеи.