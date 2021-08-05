Самарцы нашли грубые ошибки в новых школьных дневниках

ФОТО: Елена Ертыбашева

В сошедших с типографических станков «дневниках самарского школьника» нашли грубые грамматические ошибки. Фотографии с ними негодующие родители опубликовали в социальных сетях.

- Купили дневник самарского школьника... смеюсь битый час. 3 ошибки – фамиля, учерждения, воскресение (наверное Господне), - комментирует автор фото.

Комментаторы задаются вопросом - как дневники могли попасть на прилавки магазинов, пройдя проверки корректора и редактора, и кто несет ответственность за допущенные ошибки?

Для обращений граждан в дневниках указали номер типографии. Там выслушать претензии отказались, заявив: «Не нравится товар – возвращайте».

Ситуацию уже прокомментировала Елена Пинская, заместитель министра образования и науки Самарской области. Она отметила, что ведомство не имеет никакого отношения к этим дневникам.

- Нам удалось выяснить, что этот «дневник» изготовлен по заказу ООО "Союз Самара"( г. Самара, Октябрьский р-н). То есть его напечатала частная компания, разместив при этом на обложке Герб Самарской области. Хочу подчеркнуть, что требуется получение отдельного разрешения на размещение Герба на продукции предприятия ( ст.3 областного закона «О государственных символах Самарской области»), - отметила Пинская.

Более того, теперь компанию могут привлечь к административной ответственности за использование герба Самарской области. Также предусмотрен штраф до 5 тыс. руб. по решению административной комиссии в городе Самара.