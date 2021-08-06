В Самарской области уничтожили более 500 кг конопли

На поле нашли и уничтожили дикорастущую коноплю. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе уничтожили более 500 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Конопля и мак росли на поле в районном центре на площади в 700 квадратных метров. Полицейские связались с представителями районной администрации и совместно ликвидировали очаг наркосодержащих растений.

Растения сначала покосили, а затем уничтожили. В полиции призывают жителей региона сообщать об известных местах, где растет конопля, а также напоминают, что за выращивание запрещенных растений грозит уголовная ответственность.