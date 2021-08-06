За честностью выборов в Самарской области проследят общественные наблюдатели

Общественные наблюдатели будут следить за ходом голосования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предстоящих сентябрьских выборах общественные наблюдатели проследят, чтобы голосование в Самарской области проходило без нарушений. Функцию организации народного контроля исполняет региональная общественная палата.

В сентябре состоятся выборы в Госдуму и самарскую губернскую думу, а также дополнительные выборы депутатов в муниципалитетах.

Как отметил сопредседатель Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский, политические партии региона сейчас проявляют более высокую активность, чем во время прошлой избирательной кампании. Он выражает уверенность, что процесс голосования будет иметь добросовестный характер.

На участках будут работать специально обученные общественные наблюдатели. Эксперты считают, что их участие в избирательном процессе становится все более важным и дополнительно обеспечивает законность.