Хоккейная «Лада» представила форму, в которой будет играть предсезонные матчи

Предсезонные матчи «Лада» будет играть в этой форме. Фото: ХК «Лада».

Хоккейный клуб «Лада» показал форму, в которой команда будет играть предсезонные матчи. Ее сделали в честь 45-летия тольяттинского клуба, которое отмечают в этом году.

- Хоккейный клуб «Лада» в рамках празднования 45-летия со дня основания будет выступать в предсезонных матчах в форме, дизайн которой выполнен в рамках праздничной айдентики, - рассказали в пресс-службе тольяттинского клуба.

В новой форме «Лада» сыграет уже в эту субботу, 7 августа, в Альметьевске.

Датой основания хоккейного клуба «Лада» считают 31 августа 1976 года. Тогда в Тольятти появилась команда «Торпедо», которая в 1989 году была переименовала в «Ладу». Сейчас тольяттинцы выступают в Высшей хоккейной лиге (второй в системе дивизионов российского хоккея).