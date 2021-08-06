В Самаре продают дневники с ошибками. Фото - соцсети

Издателя «дневника самарского школьника», в котором нашли ошибки, могут оштрафовать за использование герба Самарской области без разрешения. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки региона Елена Пинская.

Ранее в соцсетях появились фотографии дневника, на страницах которого допущены грамматические ошибки.

Как сообщила Пинская, дневник изготовлен по заказу ООО «Союз Самара». «Его напечатала частная компания, разместив при этом на обложке герб Самарской области. Хочу подчеркнуть, что требуется получение отдельного разрешения на размещение герба», - сказала Пинская.

За размещение герба без разрешения издателю дневника может грозить штраф до 5 тысяч рублей.