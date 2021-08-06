"Тольяттикаучук" выпустил уже 13 миллионов тонн продукции

На предприятии отметили важное событие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2021 году один из крупнейших производителей синтетического каучука в России "Тольяттикаучук" отметил свой 60-летний юбилей. Недавно им удалось достичь очередного рубежа - предприятие выпустило со дня основания 13 миллионов тонн синтетических каучуков.

Сегодня "Тольяттикаучук" активно развивается в составе группы "Татнефть". Он выпускает каждую седьмую тонну российского каучука. В 2020 году на предприятии были достигнуты рекордные объемы работы - 208 тысяч тонн.

- Мы достигли очередного рубежа. В работе по производству синтетических каучуков различных марок задействованы практически все сотрудники - коллективы производств бутадиен-стирольного, изопренового и бутилового каучука, цехов по производству мономеров и товарно-сырьевого, энергопроизводства, сервисных и ремонтных служб, - отмечает генеральный директор предприятия "Тольяттикаучук" Юрий Морозов.

Руководитель поблагодарил коллег за знаменательное достижение.

Напомним, что большое внимание "Тольяттикаучук" уделяет не только техническому перевооружению и модернизации производств, но и экологии. Сотрудники компании реализуют комплексную программу мероприятий, которая направлена на снижение воздействия на окружающую среду. На предприятии хотят исключить все источники сбросов. Увеличивается качество очистки сточных вод и принимаются другие меры для того, чтобы воздуха становился чище.