В Тольятти ищут мужчину, который воровал в магазине продукты и бытовую химию

В Тольятти ищут подозреваемого в краже из магазина. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти ищут мужчину, который воровал из магазина продукты и бытовую химию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, кражу совершили в магазине на улице Ушакова. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что кражу мог совершить мужчина в возрасте примерно 30-35 лет, одетый в синие джинсы и черную майку с белой надписью. Подозреваемый среднего телосложения, у него короткие русые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефонам 8(8482)93-48-84, 8(8482) 93-49-51, 8-917-961-26-01 или 112.