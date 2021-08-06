В Самарской области 466 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 6 августа, нашли еще 466 человек, которые заразились коронавирусом. Данные приводят на сайте стопкоронавирус.рф.

Такие показатели являются повторение суточного максимума, которые впервые был зафиксирован 2 августа.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 79 094 человека, из которых выздоровели 72 095. Среди заразившихся умерли 2 734 человек, в том числе, 19 - в пятницу.

В целом по стране 22 660 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. За все время коронавирусом заболели 6,4 млн человек.