В Самаре в выходные перекроют движение на нескольких улицах

Теплотрассы в Самаре готовы на 45 процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ближайшие выходные перекроют ряд улиц из-за перекладок теплотрасс на участках пересечения с проезжими частями.

— Изменение распространяется на участки в районах Калинина,39, Красных Коммунаров, 2, Ново-Вокзальной, 3 и Можайского переулка,1, — рассказали в администрации Самары.

Общественный транспорт в этих местах ходить не будет. Движение откроют утром в понедельник.

Готовность теплотрасс в Самаре составляет 45 процентов. Помимо этого, активно идет подготовка котельных и многоквартирных домов. Готовность опрессовки и промывки на данный момент около 60 процентов.