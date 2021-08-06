В Самаре снесут детскую площадку на проспекте Карла Маркса

Более 600 детских площадок являются опасными ФОТО: РКС-Самара Фото: СОЦСЕТИ

В Октябрьском районе на проспекте Карла Маркса, 237 администрацию обязали снести детскую площадку. Решение вынес Арбитражный суд Самарской области.

— Дело в том, что детская площадка находится на сетях водоснабжения и водоотведения в пределах санитарно-охранной зоны инженерных коммуникаций, — рассказали в РКС-Самара.

В Самаре около 400 объектов расположены в охранной зоне сетей холодного водоснабжения, что противоречит безопасности. Из них больше 60 – детские площадки. Опасность есть как для людей, так и для сетей. Пару лет назад когда устанавливали детскую площадку в неположенном месте, повредили кабель, и треть города могла остаться без воды.

РКС-Самара направляет требования в администрации районов убрать и другие детские площадки. Так, могут снести более 60 площадок.