В Самаре стали чаще заниматься боксом и танцами

В Самаре стали чаще заниматься танцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы стали чаще заниматься спортом и танцами, выяснили эксперты "Авито Услуг".

Жители города стремятся поддерживать себя в хорошей форме, а потому записываются на групповые уроки и берут индивидуальные занятия с тренером.

В целом в первом полугодии спрос на занятия спортом и танцами составил 52%. В танцах спрос вырос на 91%. В спорте наибольший рост интереса демонстрирует бокс, которым стали интересоваться на 87% чаще. Цена одного занятия одинаковая - 500 рублей.

Эксперты в целом по стране замечают значительный рост интереса к горнолыжному спорту - в 6 раз. С развитием внутреннего туризма в условиях пандемии россияне в начале года предпочитали курорты с горнолыжными трассами.