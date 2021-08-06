В Самарской области чаще всего болеют в региональной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 6 августа, выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Это стало повторением суточного максимума по количеству заразившихся в регионе.

Больше всего новых случаев заражения в Самаре (184), Тольятти (65) и Кинеле (19).

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 79 094 человека, из которых выздоровели 72 095.

Умерли 2 734 человек, в том числе, 19 - за прошедшие сутки. Среди умерших 13 женщин в возрасте от 59-ти до 87-ми лет, а также шестеро мужчин возрастом от 56-ти до 69-ти лет.