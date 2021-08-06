В самарском онкодиспансере появился микроскоп для сложных операций

В этом году ожидается поступление еще 44 оборудования ФОТО: самарский онкодиспансер Фото: СОЦСЕТИ

В операционный блок и в отделение опухолей головы и шеи самарского онкодиспансера поступил микроскоп с новой оптической системой для сложных операций.

— С помощью микроскопа хирург сможет не только удалять опухоли, но и восстановить орган, — рассказали в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере.

С помощью микроскопа уменьшаются негативные хирургические последствия и осложнения после операций.

Оборудование поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2019 году в Самару и Тольятти прислали 122 оборудования, в 2020 году – 16. В этом году должно поступить 44.

Среди этого есть и тяжелая техника: линейные ускорители для лучевой терапии, компьютерные и магнитно-резонансные томографы.