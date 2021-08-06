У сельских педагогов и медиков из Самарской области может появиться компенсация за ипотеку

Жилье в сельской местности нужно активно развивать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В "Единой России" обсудили инициативы развития рынка жилья. На площадке партии свои предложения представили эксперты и общественники. Речь зашла и об улучшении условий в сельской местности и строительстве частных домов.

Так, в самарской области в улучшении жилищных условий на селе нуждаются полторы тысячи медиков и педагогов. Специалистам, которые строят жилье, предусмотрена финансовая помощь. Жители сел могут взять и льготную ипотеку. В 2020 году заявки на нее подали 5263 жителя, а приняли только 658.

- Для многих семей непреодолимым препятствием выступает необходимость внесения первоначального взноса в размере 10 % от суммы кредита, - отметил губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения "ЕР" Дмитрий Азаров.

Глава региона предложил для решения проблемы предусмотреть частичную компенсацию первого взноса для сельских педагогов и медработников.