В Самаре уничтожили 197 пачек табака для кальяна, который продавали без маркировки

Судебные приставы изъяли незаконно продающийся табак для кальяна Фото: Архив "КП"

В Самаре уничтожили 197 пачек табака для кальяна, которые конфисковали у незаконно торговавшего предпринимателя. Об этом сообщили в Управлении ФСПП по Самарской области.

В торговом центре в Самаре во время проверки в точке продаж обнаружили табак, который реализовывали без необходимой маркировки. В отношении индивидуального предпринимателя, который продавал табак, составили административный протокол.

После постановления суда судебные приставы конфисковали незаконный табак и передали его для уничтожения в Росимущество.