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Общество6 августа 2021 13:26

В Самаре уничтожили 197 пачек табака для кальяна, который продавали без маркировки

Табак продавали в торговом центре города
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Судебные приставы изъяли незаконно продающийся табак для кальяна

Судебные приставы изъяли незаконно продающийся табак для кальяна

Фото: Архив "КП"

В Самаре уничтожили 197 пачек табака для кальяна, которые конфисковали у незаконно торговавшего предпринимателя. Об этом сообщили в Управлении ФСПП по Самарской области.

В торговом центре в Самаре во время проверки в точке продаж обнаружили табак, который реализовывали без необходимой маркировки. В отношении индивидуального предпринимателя, который продавал табак, составили административный протокол.

После постановления суда судебные приставы конфисковали незаконный табак и передали его для уничтожения в Росимущество.