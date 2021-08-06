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Общество6 августа 2021 13:47

Глава минэкономразвития Самарской области рассказал, в каком состоянии находится сфера услуг в регионе

Дмитрий Богданов оценил потребительскую активность в первом полугодии 2021 года
Геннадий ВЕТРОВ
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Сфера услуг в Самарской области растет

Сфера услуг в Самарской области растет

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов оценил состояние сферы услуг в первом полугодии 2021 года. В аналогичном периоде в прошлом году отдельные организации временно приостанавливали свою деятельность, но местно правительство принимало меры для решения проблем.

- По итогам нынешнего отчетного периода становится очевидным, что сфера услуг Самарской области активно восстанавливается, - заявил Богданов. - Потребительская активность населения перешла в стадию роста. Объем туристских услуг в регионе вырос в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Рост есть и услуг гостиничного бизнеса, а также у тех, что связаны с активным проведением досуга.

Глава минэкономразвития отметил и рост в сфере бытовых услуг. Она отличается высокой социальной значимостью и непосредственно влияет на качество жизни населения. В первом полугодии объем таких услуг вырос в полтора раза.

В целом объем платных услуг всех видов, предоставленных населению губернии, в январе-июне 2021 года, вырос на 12,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года в сопоставимых ценах.