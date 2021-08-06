В Самарской области благодаря строительству центра OZON появится шесть тысяч новых рабочих мест

Самарская область - привлекательное место для инвесторов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В индустриальном парке "Чапаевск" PNK group продолжает возводить логистический хаб для маркетплейса OZON. Он станет одним из крупнейших в России и заработает уже в следующем году.

- Моногород Чапаевск благодаря появлению этого центра получит больше шести тысяч рабочих мест. Несколько лет мы работали над тем, чтобы привлечь в регион эту компанию, - рассказал перед стартом строительных работ министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Глава минэкономразвития называет этот объект уникальным. Таких всего несколько в стране.

- Компании OZON регион предоставит налоговые льготы в рамках функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Инвестору понравились не только льготы и условия, которые здесь есть, но и бизнес-климат в целом, - отметил Богданов.

Объект обещает стать уникальным для субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно работающих в регионе. У них появится возможность довезти до этого центра свою продукцию, не затрачивая серьезных средств на логистику, чтобы дальше их товары пошли в любую точку РФ и за ее пределы.