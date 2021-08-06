В регионах предлагают создать образовательную программу для спортсменов

Елена Шмелева и Дмитрий Азаров встретились со спортсменами

В регионах предлагают создать образовательную программ для спортсменов, чтобы дети уже с 5 лет могли заниматься спортом. Об этом сообщила сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

- Нам хочется, чтобы, начиная с 5 лет, у всех детей была возможность заниматься спортом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы занятия спортом были массовые и бесплатные, и при желании дети могли продолжить спортивный путь при поддержке тренеров и педагогов, - сказала Шмелева.

В Самаре Шмелева и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретились с серебряными призерами Олимпиады в Токио рапиристами братьями Бородачевыми и шпажистом Павлом Суховым. Встреча проходила в Центре фехтования, который располагается в восстановленном историческом здании.

Шмелева выразила уверенность, что Самарская область станет фехтовальной столицей, которая вырастит еще несколько поколений успешных спортсменов.

Также она пригласила самарских призеров Олимпиады побывать в «Сириусе» и обсудить создание экспериментального училища для тренеров.