Жителям Самарской области предлагают голосовать за Сызрань в ретромобиле

Уникальное место для голосования появилось в Сызрани Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Сызрани продолжается голосование за получения статуса "Город трудовой доблести". Главной оффлайн точкой для того, чтобы сделать выбор, стал ретроавтомобиль ЗИС-31.

Местные волонтеры напоминают, что их город внес огромный вклад в Великую Победу, а также в развитие промышленного и оборонного потенциала России. После объявления в качестве запасной столицы Куйбышева туда были часть промышленных предприятий и правительственных учреждений расположилась именно в Сызрани: Торговый банк СССР, наркоматы лёгкой промышленности и электростанций, трест "Центроэнергострой" и другие.

Работа по присвоению Сызрани почетного звания стартовала в начале августа. Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Азаров.В онлайн-голосовании на сайте самара-доблесть.рф приняли участие уже более 5 тысяч человек.

Поддержали сызранцев региональные общественные организации и активисты. Продлится процедура голосования до 15 августа.