Произведения самарских авторов могут прочитать известные актеры

Жители Самары могут стать участниками "БеспринцЫпных чтений" - общероссийского литературно-театрального фестиваля, который в этом году пройдет онлайн. Срок подачи заявок продлен до 15 августа. Чтобы стать участником фестиваля, нужно прислать рассказ от 5 до 7 тысяч знаков на почты info@besprintsypno.ru и besprintsypno@mts.ru. В теме нужно написать "Самара. Писатель - (свое имя)".

- В этом году мы впервые проводим фестиваль в онлайн-формате. Для нас это тоже некий эксперимент, надеемся, что он удастся! В фестивале смогут принять участие не только основные большие города, в которые мы приезжали, но и вообще вся страна, - рассказала продюсер фестиваля Анастасия Приц.

До 28 августа организаторы отберут писателей, чьи рассказы прочитают со сцены звезды российского театра и кино. В этом году поддерживают фестиваль крупные онлайн платформы. Трансляцию покажут на на МТС Live и в онлайн-кинотеатре KION.

Читать произведения авторов будут Ингеборга Дапкунайте, Александр Маленков, Александр Снегирев, Константин Хабенский, Александр Цыпкин и другие актеры.