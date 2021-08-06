Жителей Самарской области опять выгнали из леса

Опасное поведение граждан может привести к пожарам

В Самарской области жителям снова запретили ходить в леса. Запрет установлен приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона с 6 августа 2021 года. Это связано с тем, что наблюдается высокая пожароопасность из-за жаркой и сухой погоды.

Запрет установлен на пребывание граждан в лесах и на въезд в них автомобилей. Запрет продлится с 6 по 13 августа включительно во всех лесничествах на территории региона.

С жалобами или вопросами всех жителей региона просят обращаться по телефону 8(846)2310063.