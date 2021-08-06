В Тольятти мужчина избил чужую собаку железным прутом и бросил в мусоропровод

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил чужую собаку железным прутом и выбросил ее в мусоропровод. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Информация о том, что мужчина жестоко избил собаку, появилась в соцсетях. Как он сам рассказал полицейским, вместе с семьей он выгуливал свою собаку, когда к ним подбежала другая.

Решив, что собака потерялась, мужчина с семьей забрал ее домой, где она укусила за палец его жену. В ответ на это ее муж избил собаку железным прутом и бросил ее в мусоропровод. Очевидцы доставили животное к ветеринару, где собаки оказали помощь.

Позже нашлась хозяйка пострадавшей собаки, которая обратилась в полицию. По факту жестокого обращения с животными в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.